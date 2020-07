E3 blijft nog zeker vijf jaar in Harelbeke

Goed nieuws voor Harelbeke, de start en aankomst van de E3 zal er de komende vijf jaar nog steeds plaatsvinden.

De E3 zal nog minstens vijf jaar starten en aankomen in Harelbeke. De stad heeft een akkoord gevonden met de wedstrijd en organisatie KWC Hand in Hand.

Harelbeke geeft de volgende vijf jaar een subsidie van 1,25 miljoen euro uit. "We konden misschien elders meer krijgen, maar anderzijds bood dat geen meerwaarde aan de wedstijd. Dat is natuurlijk veel geld, maar de citymarketingretun voor de stad is door de E3 Harelbeke wereldwijd en een veelvoud van", aldus Jacques Coussens van de organisatie aan Het Nieuwsblad.

De wedstrijd zal volgend jaar doorgaan op 26 maart 2021.