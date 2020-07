Pierre Latour en Romain Bardet binnenkort samen naar Total Direct Energie?

Pierre Latour zou AG2R La Mondiale wel eens kunnen verlaten. De Fransman staat in de belangstelling van Total Direct Energie, net als ploegmaat Romain Bardet.

"Ik voer momenteel gesprekken met verschillende ploegen", zet Latour de deur wagenwijd open. "Maar ook met mijn huidige ploeg AG2R La Mondiale. Er is nog geen beslissing genomen. Ik heb mezelf de tijd gegeven tot de Tour de France om de knoop door te hakken."

Niet alleen Latour staat in de belangstelling van Total Direct Energie. Ook Romain Bardet kan genieten van hun belangstelling. "We zijn op zoek naar renners die kunnen schitteren in de bergen en Latour voldoet aan die vereisten, net als zijn ploegmaat Romain Bardet", steekt ploegbaas Jean-René Bernaudeau zijn interesse niet onder stoelen of banken. Voor de Franse kopman is er ook interesse van Team Sunweb.