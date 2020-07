Romain Bardet vindt het niet erg dat hij het kopmanschap in de Tour de France moet delen: "Goed dat we verschillende kaarten kunnen uitspelen"

Bij AG2R La Mondiale hebben ze met Romain Bardet een sterke kopman voor de Tour de France, maar hij is dit seizoen niet de enige kopman bij de Franse ploeg. Ook Pierre Latour zal als kopman uitgespeeld worden.

Romain Bardet is dus niet meer de enige kopman bij de ploeg, maar de Franse klassementsrenner kan wel leven met deze situatie. "Het is goed dat we verschillende kaarten kunnen uitspelen", aldus Bardet bij L'Equipe.

"Er wordt niet gesproken over een hiërarchie. We vullen elkaar goed aan en we komen goed overeen. We zullen het elkaar niet moeilijk maken", zei Bardet, die nog niet weet waar hij volgend seizoen gaat rijden. Hij werd, net zoals Latour, al gelinkt aan Total Direct Energie (u kan het HIER nog eens lezen).