🎥 Virtuele zege voor Australiër op Champs-Élysées en eindzege voor NTT, Van Hoecke sleept er top 10 uit in slotrit

De virtuele Ronde van Frankrijk zit erop. Met uiteraard een apotheose op de Champs-Élysées. Daar boekte William Clarke van Trek-Segafredo een virtuele sprintzege. Gijs Van Hoecke haalde nog net de top tien. De eindzege gaat naar NTT.

Na drie weken en zes etappes is er dus een einde gekomen aan de virtuele Tour. Gijs Van Hoecke van CCC toonde zich volop in de laatste rit, onder meer in de tussensprint. Aan het einde van de rit had hij nog net voldoende over om tiende te eindigen.

De beste spurt kwam dus op naam van William Clarke van Trek-Segafredo. Ook Filippo Ganna ging nog enorm snel op het einde, maar moest dus vrede nemen met een tweede plaats. Ryan Gibbons van NTT werd derde. Toch had die ploeg redenen om te juichen. Het klassement in de virtuele Tour was er eentje tussen de teams. NTT gaat met de eindzege aan de haal, voor Rally en Trek-Segafredo.

Ook bij de vrouwen werd de laatste etappe betwist. Daar bleef in het slot nog een klein peloton over. Lauren Stephens zette de puntjes op de i door naar de overwinning te sprinten. Haar ploeg TIBCO-SVB wint ook het eindklassement.