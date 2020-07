Opvallende wending: 'Fuglsang gaat Riis niet vervoegen en praat met Vinokourov over contractverlenging'

Jakob Fuglsang liet nog maar pas in een gesprek met de Deense televisie vallen dat hij graag deel zou nemen aan de Tour van 2021 met een Deense ploeg. Dat zou dan het huidige NTT moeten worden. Er blijkt nu toch werk gemaakt te worden van een verlengd verblijf bij Astana.

Fuglsang ligt onder contract bij Astana tot eind 2021, maar stuurde erop aan dat een vroegtijdig vertrek zelfs niet uitgesloten was, om zo in een Deense ploeg te kunnen rijden wanneer de Tour volgend jaar in Denemarken van start gaat.

Zijn makelaar Moreno Nicoletti laat een heel ander geluid horen bij Tuttobiciweb. Volgens hem ging het vooral om vriendelijke commentaren ten aanzien van de Deense wielerfans. Nicoletti laat weten dat hij gesprekken voert met Alexandre Vinokourov over een nieuw contract voor Fuglsang.

EEN JAARTJE ERBIJ BIJ ASTANA?

Het kan dus ook een manier geweest zijn om de druk op Vinokourov op te voeren. Als die contractverlenging in orde geraakt, zou Fuglsang zeker tot en met 2022 voor Astana koersen.