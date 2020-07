🎥 Renner van Deceuninck-Quick.Step hoopt op 4de nationale titel: "Mijn zoontje vroeg: 'Wanneer gaat papa winnen?'"

Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze verschillende nationale kampioenen in de ploeg. Eén van hen is Michael Mørkøv, de Deense kampioen. Die hoopt zijn titel binnenkort te kunnen verlengen. Het zou zijn derde nationale titel op rij zijn, de vierde in totaal.

"Ik ben drie keer nationaal kampioen op de weg geworden: in 2013, 2018 en 2019. Met het zeer hoge niveau dat er nu is in Denemarken kan je niet verwachten om zomaar opnieuw te winnen. Ik sloeg er vorig jaar opnieuw in met de hulp van mijn twee ploegmaats, Mikkel Honoré en Kasper Asgreen", vertelt Mørkøv in een filmpje van Deceuninck-Quick.Step.

Het mooie was dat hij die dan ook kon tonen op het hoogste toneel. Ondertussen is het uitkijken naar een mogelijk volgende titel. "Het was een droom om mijn trui te dragen in de Tour. We rijden ons kampioenschap op 23 augustus. Ik heb de kans om als eerste renner ooit het Deens Kampioenschap voor de derde maal op rij te winnen."

Winner of the Danish National Championships three times, the experienced @MichaelMorkov talks of the pride wearing this special jersey gives him and his dream of claiming another title next month.

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/aI2OQfzKMn — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 19, 2020

De steun vanuit het eigen gezin is alleszins enorm. "Mijn kinderen zijn het gewend om mij in die trui te zien. Vorig jaar vertelde mijn vrouw dat mijn zoontje vroeg: 'Wanneer gaat papa winnen?' Ik probeer uit te leggen dat de trui iets heel speciaal is en niet iets is wat je als vanzelfsprekend mag beschouwen."