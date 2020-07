Een maand na zwaar ongeval zit Niki Terpstra opnieuw op de fiets: "Eerste stappen zijn gezet"

Dat is ook maar logisch, maar het geeft alleszins aan dat het herstel van de 36-jarige renner positief verloopt. "Ik ben heel blij dat ik het revalidatieproces ben kunnen beginnen met behandelingen en oefeningen van de physio, onder de supervisie van de ploeg", laat Terpstra weten op Twitter.

Ook heeft hij het over die eerste paar fietstochten die hij toch alweer heeft kunnen maken. "Dankzij een goed herstel heb ik al enkele ritten op de fiets kunnen afleggen. Het gaat niet soepel of snel, daar sta ik nog een heel eind vanaf, maar de eerste stappen zijn gezet."

Really happy I could start rehabilitation process with treatments&exercises bt physiotherapist under supervision of the team.Thnx to the good recovery I was able to do my first bike rides😃Not smooth or fast,that’s still a very long way to go,but the first steps have been taken.