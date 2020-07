Thomas Voeckler vindt overlappingen op wielerkalender problematisch: "We kunnen niet aan de renners vragen om te kiezen tussen de Tour of de Olympische Spelen"

Het IOC heeft een tijd geleden bekendgemaakt dat de Olympische wegrit op 24 juli 2021 op het programma staat. Het is een serieus probleem voor de klassementsrenners, want de wegrit wordt zo een dag voor het einde van de Tour de France gereden.

De klassementsrenners die ook de Olympische wegrit als doel hebben aangeduid voor volgend seizoen, zitten met de handen in het haar. De Olympische kalender is bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de Olympische wegrit op 24 juli op het programma staat, één dag voor het einde van de Tour de France.

Volgens ex-wielrenner Thomas Voeckler is het een problematische situatie. Hij gaf zijn mening in een interview bij RMC Sport. "Er moet een oplossing gevonden worden. De Olympische wegrit in 2021 is weggelegd voor een klimmer, maar de beste klimmers zullen op de Tour de France aanwezig zijn. Je kan hen niet vragen om niet deel te nemen aan de Tour, want dat is een onmogelijke opdracht. Als het zo op de kalender blijft staan kan het problematisch zijn voor de landen, de Tour en de Olympische Spelen", aldus Thomas Voeckler.