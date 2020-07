Geen vrees bij huidig ISN-klimmer door komst Froome: "Iemand van niveau van Chris in je team hebben, maakt je beter"

De komst van Froome in 2021 zorgt voor veel enthousiasme bij Israel Start-Up Nation, maar wat met de huidige renners van het team? En dan vooral zij die het ook moeten hebben van wedstrijden bergop. Krijgen zij nog kansen? Daniel Martin ziet er geen probleem in.

Martin rijdt sinds dit jaar voor Israel Start-Up Nation. De Ierse wielrenner is ex-winnaar van een klassieker als Luik-Bastenaken-Luik, maar is ook gewend om in de Tour zijn kans te gaan. Tweemaal won hij een rit, drie keer eindigde hij in de top tien.

We kunnen mekaar goed aanvullen

Staat de komst van Froome hem dan niet in de weg? "Onze koersstijlen zijn heel verschillend", nuanceert Martin bij VeloNews. "We kunnen mekaar goed aanvullen. Als je naar ons palmares kijkt, de koersen die we gewonnen hebben en op welke manier: dat is heel verschillend. Ik denk zeker dat we kunnen samenwerken om van deze ploeg een team te maken waar ze mee rekening moeten houden."

De 33-jarige Martin ziet enkel pluspunten aan het feit at Israel Start-Up Nation Froome wist binnen te halen. "Iemand van het niveau van Chris in je team hebben, maakt je beter. Hoe meer goede renners je rondom je hebt, hoe sterker je gaat worden. Ik ben zeker dat ik veel van hem kan leren. We hebben al een paar keer gesproken nog voor hij getekend had. Vanuit mijn standpunt is dit alles best goed."