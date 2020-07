Renner die volgens Lefevere meeste last had van lockdown is bijna weer klaar voor de koers: "Niet bang om af te zien"

In een interview in HLN had Patrick Lefevere het onlangs over de coronacrisis en wist hij te vertellen dat James Knox de renner van zijn ploeg was die het meeste last had van de lockdown, omdat die afgezonderd vast zat in Andorra. Op hoogtestage met de ploeg heeft de Brit weer een bevrijd gevoel.

Knox is zeer te spreken over de stage die Deceuninck-Quick.Step georganiseerd heeft. "Dit is het soort hoogtestage dat echt een doel heeft voor mij als klimmer. Ik geloof dat op hoogte verblijven me echt helpt. Als team push je mekaar en trainen we hardsen dan dat we indiviidueel zouden doen."

Knox reed dit jaar al de Ronde van Valencia en de UAE Tour. De volgende rittenkoers komt stilaan in het vizier. "Dit is het laatste puzzelstukje van een groot trainingsblok om ervoor te zorgen dat ik klaar ben om te starten in de Ronde van Polen op 5 augustus."

Vaak is het niet het klimmen dat je pijn doet

De jongeman die vorig jaar net niet de top tien haalde in de Vuelta, is het type renner die wel een hoge pijngrens moet hebben. "Ik ben niet bang om af te zien in een koers. Vaak is het niet het klimmen dat je pijn doet, maar andere factoren, zoals het weer en dat je nadenkt of het te warm of te koud is."