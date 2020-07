Fransman van Deceuninck-Quick-Step is er niet bij in de Tour de France: "Ik ga Evenepoel helpen in de Giro en mijn eigen kans wagen in de tijdritten"

Nils Wens

Vandaag 08:46 |







Foto: © photonews

Geen Rémi Cavagna dit seizoen in de Tour de France. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step zal dit jaar deelnemen aan de Giro en daar wil hij Remco Evenepoel bijstaan. Hij zal ook zijn eigen kans wagen in de tijdritten. Remco Evenepoel krijgt er een sterke knecht bij in de Ronde van Italië. Rémi Cavagna heeft bij de Franse krant La Montagne aangegeven dat hij niet naar de Tour de France zal trekken. "Ik sta wel op de reservelijst, maar ik zal de Tour de France dit jaar niet rijden." "Remco Evenepoel zal laten zien wat hij kan in de Giro en ik ga hem zo goed mogelijk proberen bijstaan. Ik hoop ook dat ik energie kan sparen in de zwaarste ritten, zodat ik eens kan meeglippen in een ontsnapping en resultaten kan rijden in de tijdritten", aldus Cavagna.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.