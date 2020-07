Heuglijk nieuws: Jan Bakelants voor derde keer papa geworden, voor eerste keer vader van een zoon

Nog wat extra gezinsgeluk voor Jan Bakelants, vooraleer hij de weg op gaat voor nieuwe sportieve prestaties als wielrenner. Bakelants is voor een derde keer vader geworden. Hij en de trotse ouders zijn de ouders van een zoontje.

Bakelants had al twee dochtertjes. Daar komt met zijn zoontje Jos nu een derde kindje bij. Bakelants maakte het nieuws bekend op Instagram. "We zijn heel blij om vandaag te kunnen aankondigen dat onze zoon Jos is geboren."

De bevalling is dus goed verlopen en de nieuwe telg van de familie Bakelants stelt het goed. "Jos, een sterke jongen van 3,6 kg, krijgt goede zorgen van zijn mama Daphne en zijn twee zusjes Julia en Jane."