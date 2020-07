Movistar-renner stapt niet op Colombiaanse chartervlucht en mist zo al heel de maand augustus in het wielerseizoen

Het had heel wat voeten in de aarde om via een Colombiaanse chartervlucht allerlei topsporters uit het Zuid-Amerikaanse land over te brengen naar Europa. Alleen zat niet iedereen op het vliegtuig die er had moeten op zitten. Carlos Betancur is niet meegevlogen.

Waar renners als Egan Bernal en Nairo Quintana de herstart van het internationale wielerseizoen dus niet moeten missen, zal dat voor Carlos Betancur wel het geval zijn. De renner van Movistar stapte niet op de vlucht die vanuit Colombia naar Madrid ging. Volgens Zikloland stapte Betancur niet op het vliegtuig vanwege familiale problemen. Mogelijk gaat het om een overlijden in de familie. Sowieso zal Betancur nu nog een tijdje in zijn thuisland moeten blijven, want gewone vluchten zijn niet toegestaan. REISVERBOD TOT 31 AUGUSTUS Er geldt nog zeker een reisverbod tot 31 augustus. In principe mist Betancur dus de eerste maand van het tweede seizoensdeel. Aan de Strade Bianche zal hij alvast niet kunnen meedoen, terwijl dat wel zo voorzien was.