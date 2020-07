Nog lange tijd geduld oefenen: beslissing over wie met Evenepoel meegaat naar Spelen valt laat

Remco Evenepoel is de enige die al zeker is van een ticket voor de Olympische Spelen. Er zijn dus nog vier plaatsen vacant. Wie die vier renners worden die mee mogen naar de Spelen, zal nog niet snel bekend zijn. Pas in juni 2021 wil Belgian Cycling de knoop doorhakken.

Eén van die vier gaat ook de tweede tijdrijder worden op de Spelen. Maar in het wegwielrennen zijn er geen officiële kwalificatiemomenten, wat de kampioenschappen wel zouden zijn in een 'normaal' jaar. "Stel dat er op het WK een Belg wereldkampioen tijdrijden wordt, zal dat zeker meespelen in onze evaluatie", stelt technisch directeur Frederik Broché van Belgian Cycling bij Het Nieuwsblad. Lees: een wereldtitel biedt geen honderd procent zekerheid over deelname aan de Spelen. "Dan nog zal hij niet rechtstreeks geplaatst zijn voor de Spelen." De tijdrijders moeten elke gelegenheid dus aangrijpen om zich te bewijzen. Daarnaast kan ook de planning van de renners een rol spelen. "Als alles loopt zoals nu gepland, vallen in 2021 de Spelen samen met de Tour en moet er dus een keuze gemaakt worden", onderstreept Broché.