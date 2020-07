Remco Evenepoel deelt (met een knipoog) prik uit aan nieuw toptalent: "Als hij de dubbel in BK, EK en WK haalt, kunnen we eens praten"

Remco Evenepoel is uiteraard enorm populair, maar nu zou er ook een ander jong toptalent aan het opkomen zijn. Cian Uijtdebroeks is 17 jaar, maar kan al op heel wat interesse rekenen van verschillende Worldtour-ploegen.

Zit Cian Uijtdebroeks op hetzelfde niveau als Remco Evenepoel toen Evenepoel zijn leeftijd had? Het is moeilijk te zeggen, maar wat wel zeker is, is dat Uijtdebroeks een enorm talent is. Zo zouden Team Sunweb, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step al interesse getoond hebben.

Jeff Robert, die Uijtdebroeks onder zijn hoede heeft, heeft bij Wielerflits gezegd dat hij Uijtdebroeks zelfs een "verbeterde versie van Remco Evenepoel" vindt (u kan het HIER nog eens lezen).

Remco Evenepoel zelf had een reactie klaar op Twitter over de opmars van de jonge Cian Uijtdebroeks. "Als hij de dubbel in BK, EK en WK haalt, kunnen we eens praten! En EK minstens met 10’ voorsprong winnen", reageerde hij met een knipoog.