'Verbeterde versie van Remco Evenepoel' kan kiezen uit verschillende teams

Remco Evenepoel wordt zowat door iedereen gezien als het grootste wielertalent dat we hier hebben rondlopen, maar is er bij de junioren iemand die nog straffer is?

Cian Uijtdebroeks is slechts 17 jaar, maar zou wel eens net dat tikkeltje straffer kunnen zijn dan Evenepoel. Jeff Robert, die Uijtdebroeks onder zijn hoede heeft, is onder de indruk. "Hij doet dingen die ik nog nooit iemand heb zien doen. Hij heeft het potentieel om de allerbeste te worden, maar dan moet het er natuurlijk nog uitkomen."

Robert weet waarover hij spreekt. De voorzitter van Acrog-Tormans kwam eerder in zijn carrière al supertalenten als Tom Boonen en Remco Evenepoel tegen. Robert spreekt dan ook over een 'verbeterde versie van Remco Evenepoel' wanneer hij het over Cian Uijtdebroeks heeft.

Uijtdebroeks kan al enkele indrukwekkende prestaties voorleggen. Zo debuteerde hij bij de junioren met winst in Brussel-Kuurne-Brussel, na een solo van 50 km. Als nieuweling won hij het Critérium Européen des Jeunes, de koninginnenrit in de Tour de l’Ain, de Ronde van de Maasvallei, de Chrono des Nations en de Challenge Voeckler.

"Het strafste dat we hem zien doen hebben was op stage in Spanje. Daar gaan we elk jaar heen en dan krijgen de renners een uitgestipeld klimparcours van 7 km. Remco Evenepoel verbeterde de tijd van Jasper Philipsen met twee minuten. Uijtdebroeks deed nog eens een halve minuut beter."

Dat Uijtdebroeks een grote toekomst wordt voorspeld blijkt ook uit de geïnteresseerde clubs. Volgens Wielerflits kan Uijtdebroeks rekenen op de interesse van Team Sunweb, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step.