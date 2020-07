Stijn Devolder heeft opnieuw van een passie zijn beroep gemaakt: "Tijdens mijn wielercarrière had ik er niet veel tijd voor"

Stijn Devolder is tegenwoordig een tractorchauffeur. Daardoor heeft hij opnieuw van zijn passie een beroep kunnen maken, want tijdens zijn wielercarrière reed hij ook af en toe met een tractor om tot rust te komen.

Stijn Devolder gaf meer uitleg in een interview bij Sporza. "Vroeger deed ik het om tot rust te komen, maar nu ben ik er dagelijks mee bezig. Tijdens mijn wielercarrière had ik er niet veel tijd voor", aldus de ex-renner die drie keer Belgisch kampioen is geworden.

Het is al van kinds af een passie voor Devolder, maar toch mist hij nu ook zijn andere passie, het wielrennen. "Nu mist ik de koers natuurlijk. Ik vind het jammer dat ik te oud ben geworden voor het BK dit seizoen, want het is dicht bij mij thuis en het is een parcours op mijn maat."