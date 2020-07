🎥 Artiest op twee wielen Sagan toont in afwachting van wegkoersen acrobatische kunstjes op mountainbike

Eén van de grootste kwaliteiten van Peter Sagan is zijn behendigheid op de fiets. Doorheen de jaren vonden sommige collega's hem daar te ver in gaan, want niet iedereen in het peloton heeft diezelfde behendigheid. Bij hem blijft het wel mooi om te zien.

Het is voor Sagan wachten tot 1 augustus om zich opnieuw te tonen in wegwedstrijden, maar de acrobatische kunstjes is hij alvast niet verleerd. Dat blijkt uit een filmpje op zijn Twitteraccount waarin hij met zijn mountainbike enkele afdalingen neemt. Sagan weet in het park en op de paadjes perfect balans te blijven en doet er in zijn gekende stijl af en toe ook een tikkeltje bovenop voor het spektakel. Krijgen we dat straks ook op de weg te zien, bijvoorbeeld bij de viering van eeen overwinning? Mountain descent @iamspecialized pic.twitter.com/LJMQkvny69 — Peter Sagan (@petosagan) July 25, 2020