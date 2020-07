Bora-Hansgrohe maakt feest compleet in Sibiu Tour: Mühlberger pakt eindzege en Ackermann zet kers op de taart

Bora-Hansgrohe is met de meeste prijzen aan de haal gegaan in de Sibiu Tour. Gregor Mühlberger pakte de grootste individuele bekroning. Op de slotdag van de rittenkoers werden nog rit 3a en 3b gereden. Mühlberger greep eerst de macht in de tijdrit en gaf zijn gunstige positie niet meer uit handen.

De eerste opdracht voor de renners op de slotdag was een korte klimtijdrit van 12,5 kilometer van Curmătura Ștezii naar Arena Platos. Gregor Mühlberger was veruit de sterkste en reed zelfs zijn naaste belagers op een minuut. De Oostenrijker won rit 3a met 1'02" voorsprong op Badilatti en 1'04" op zijn ploegmaat Konrad.

Laatstgenoemde was ook de leider voor aanvang van de tijdrit, maar de chronorit veranderde natuurlijk één en ander. Mühlberger nam volop de macht over en kon aan de laatste rit beginnen met een bonus van 1'01" op zijn teamgenoot. Achtien renners haalden de tijdslimiet niet in de tijdrit en mochten zelfs niet meer starten in etappe 3b.

TWEE VLUCHTERS PAS IN SLOTKILOMETERS GEGREPEN

Dat was een rit in lijn in en rond Sibiu van 109 kilometer, met een oplopende finish op kasseien. Een ontsnapping van Weulink, Thiébaud en Pietrobon was onsuccesvol. Appel en Petrelli probeerden er dan maar een koppeltijdrit van te maken. Op vier kilometer van de aankomst werd het duo gegrepen.

ENKEL PROLOOG ONTSNAPT BORA

Het was dan afstevenen op de massasprint. Daardoor had Mühlberger al zijn schaapjes op het droge en had die dus de eindzege binnen. Ackermann spurtte nog naar winst, voor Schillinger en Grosu. Bora-Hansgrohe heeft uitgezonderd de proloog in alle etappes van deze Sibiu Tour de ritwinnaar geleverd en ook nog eens de eindwinnaar.