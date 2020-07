Start in Burgos Aru's topjaar? "Stap achteruit science fiction" en "Tegen giganten als Contador en Froome gekoerst"

UAE heeft zijn selectie voor de Ronde van Burgos bekendgemaakt, met Fabio Aru als vooruit geschoven man in de bergen en Fernando Gaviria voor de vlakke ritten. Hoewel Aru al enkele jaren niet meer zijn topniveau haalt, heeft hij alvast nog niets van zijn zelfzekerheid verloren.

Aru won in 2015 de Vuelta. In de jaren nadien sukkelde de Italiaan onder andere met het cytomegalovirus en geraakte hij niet meer op datzelfde niveau. Maar nu wil hij weer knallen, te beginnen in de Ronde van Burgos. "Ik voel me weer fris na de lockdown. Op hoogtestage in Sestrières hebben we aardig wat uren op de fiets gezeten. We zijn allemaal gretig om weer een rugnummer op te spelden en om terug in het peloton te zijn."

Gezien zijn ervaring moet men nog altijd met hem rekening houden, vindt Aru. "In het verleden heb ik tegen giganten als Contador en Froome op hun best gekoerst. Pogacar is heel sterk, dus misschien kunnen we ons wel amuseren. Als ik me moest realiseren dat ik mijn beste niveau niet meer kan halen, zal ik een stapje achteruit zetten."

Al zit dat er nog niet meteen aan te komen. "Dat beschouw ik als science fiction, want ik weet dat ik de benen heb om met de besten te wedijveren." Aru blijft dus het hoogste ambiëren. Naast hem en Gaviria vaardigt UAE ook Camilo Ardila, David De la Cruz, Sebastien Molano, Max Richeze en Cristian Muñoz af in de Ronde van Burgos.