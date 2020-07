Van Vleuten houdt landgenote Van der Breggen af en vervolledigt hattrick op Spaanse bodem

Annemiek van Vleuten blijft de absolute heerseres van het huidige vrouwenwielrennen. Ook in Durango-Durango verscheen ze aan de start en dus won ze ook. Al maakte Anna van der Breggen, die andere Nederlandse topper, het haar wel zo lastig mogelijk.

In de voorbije wedstrijden wist Annemiek van Vleuten steevast bergop het verschil te maken en dat was in Durango-Durango niet anders. Waar andere achtervolgsters op meer dan een minuut werden gereden, wist Anna van der Breggen wel de schade te beperken.

VAN DER BREGGEN KRIJGT KLOOF NIET DICHT

Van der Breggen probeerde nog om de kloof te dichten, maar dat bleek een te zware opgave. Van Vleuten bereikte opnieuw solo de aankomst en won met 18 seconden voorsprong. Van der Breggen werd tweede, Longo Borghini klopte Koppenburg voor de derde plaats.

De hattrick van Van Vleuten is zo compleet, want in amper vier dagen tijd heeft ze drie eendagskoersen in Spanje gewonnen. In de vijf laatste wedstrijden waar ze aan deelnam, kwam Van Vleuten als winnares over de streep.