Wereldkampioen Pedersen kan regenboogtrui bijna opnieuw tonen: "Ik moet niemand bewijzen dat ik de trui verdien"

Weinigen zullen zo blij zijn als Mads Pedersen dat er opnieuw wielerwedstrijden gereden worden. Zo kan hij opnieuw zijn regenboogtrui showen, iets wat hij sowieso door corona veel te weinig heeft kunnen doen. De Deen blijft er wel rustig bij.

Pedersen stond online verschillende media te woord en heeft niet het gevoel dat hij zijn wereldtitel nog moet rechtvaardigen. "Ik moet niemand bewijzen dat ik de trui verdien. Ik heb die dag gewonnen en het was verdiend. Ik vertel mensen dat binnen tien jaar ze niet meer zullen weten hoeveel wedstrijddagen ik in de trui reed. Het enige dat ze zich zullen herinneren is dat ik won in Harrogate."

Ik weet dat er veel druk op mijn schouders ligt

Eén van de gevolgen van het behalen van een wereldtitel is natuurlijk ook dat de verwachtingen stijgen. Die zullen voor hem dus behoorlijk hoog liggen bij de herstart van het seizoen. "Ik weet dat er veel druk op mijn schouders ligt. Ik wil de regenboogtrui eer aan doen."

De periode zonder wielerwedstrijden is wel bijzonder leerrijk geweest, is Pedersen van mening. "Mentaal heb ik veel geleerd de laatste paar maanden. Ik heb geleerd om te focussen op mezelf en te geloven dat hoe ik het doe de beste manier is."