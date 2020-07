Jelle Vanendert leidt volledig Belgische ploeg in Vuelta a Burgos

Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles hebben ze hun selectie voorgesteld voor de Vuelta a Burgos. De zevenkoppige selectie bestaat volledig uit Belgen.

De meest tot de verbeelding sprekende naam is ongetwijfeld die van Jelle Vanendert. De 35-jarige Limburger rijdt zijn eerste seizoen voor het ProTeam.

Sportdirecteur Olivier Kaisen ziet voor elke dag troeven in Spanje. "Deze wedstrijd is meteen een doel voor ons. We hebben tal van klimmers zoals Vanendert, Lietaer en Huys. Daarbovenop hebben we ook nog enkele punchers mee", geeft hij mee op de clubwebsite.

Opvallend: In totaal rijden er 13 belgen in Burgos, 7 daarvan zijn dus van Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Alle 13 Belgen:

- BIngoal-Wallonie Bruxelles: Taminiaux, Huys, Lietaer, Livyns, Baptiste Planckaert, Robeet, Vanendert

- Deceuninck-Quick.Step: Evenepoel, Lampaert

Israel Start-Up Nation: Hermans, Van Asbroeck

Trek-Segafredo: Stuyven, Theuns