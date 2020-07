Niki Terpstra verbaast vriend en vijand door gewoon mee te trainen met ploeg vanuit Frankrijk

Ondertussen is het al meer dan een maand geleden dat Niki Terpstra een zware val maakte op training. Bij het Nederlandse Bureau Sport hebben ze hem opgebeld voor een video call en konden ze hun ogen niet geloven.

"Ik had een half ingepakte Niki Terpstra verwacht", opent de Nederlandse interviewer van Bureau Sport. Maar niets is minder waar want Niki Terpstra beantwoordt de video call vanuti het Franse Besse. In de achtergrond laat hij zijn teambus zien. "Ik heb gisteren de auto genomen en ben hier naartoe gereden", klinkt het.

"De laatste tien dagen is het herstel heel goed gegaan. Ik was de rondjes in mijn buurt een beetje beu en had een ploegleider laten weten dat ik misschien wel ging afkomen. De vorige training in Nederland was snel genoeg naar mijn zin, dus ik ben gewoon afgekomen", is hij heel positief. "Maar als er een tijdslimiet was op training, had ik hem vandaag overschreden", klinkt het met een knipoog.

Volgende wedstrijd?

Wanneer zien we Niki Terpstra opnieuw een wedstrijd rijden? Daar is hij zelf ook voorzichtig over. "Ik heb enkele plannen in mijn hoofd, maar ik wil daar nu nog niet veel over zeggen. Ik focus me nu op mijn herstel. Ik wil niet 95% klaar zijn, maar 100% voor ik opnieuw een wedstrijd rijd. Iedereen in het peloton zal in topvorm zijn, dus dan kan ik zelf best ook in topvorm terugkomen. Maar ik hoop wel opnieuw in orde te zijn tegen de kasseiklassiekers", is hij hoopvol voor de toekomst.

"Gevallen door ganzen? Heb ze niet gezien"

Terpstra blikt ook terug op zijn valpartij waarbij overstekende ganzen de schuldigen waren. "Ik heb ze zelfs niet gezien. We waren in groep en er was een soort van kettingbotsing. Ik ging overkop en viel met mijn rug bovenop stenen blokken. De puntjes achterop je rug dienen om je ruggengraat te beschermen en die hebben hun werk goed gedaan. Ook mijn gsm heeft mijn rug beschermd, al is het toestel zelf kapotgegaan", herinnert hij zich.