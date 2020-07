BORA viert nu ook in de Ronde van Burgos, Evenepoel valt aan én wordt 10

Felix Grossschartner heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. Na een etappe vol animo won hij voor Joao Almeida van Deceuninck-Quick.Step en Alejandro Valverde. Ook Remco Evenepoel toonde zich.

De eerste etappe van de Ronde van Burgos ging over een glooiend parcours met een col van eerste categorie. De top van die col lag echter halverwege de etappe waardoor een grote groep de laatste 80 km richting finish kon afleggen.

Jumbo-Visma waarschuwde op voorhand al voor waaiers en die voorspelling ging in etappe 1 al in. Het peloton scheurde in stukken op zo'n 40 kilometer van de streep.

S — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 28, 2020

Evenepoel solo

Maar dan nog ging het niet snel genoeg voor Remco Evenepoel. Op 35 kilometer van de finish vertrekt hij solo uit de eerste waaier. Hij wilt het zoals in de Clasica San Sebastian van ver proberen.

Evenepoel fietst driekwart minuut bijeen maar moet zich op 25 kilometer van de finish toch laten inlopen door het peloton.

Remco back in the peloton but this early warning sign was brutal. He's flying. #VueltaBurgos pic.twitter.com/i8o4fMqLg3 — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 28, 2020

Pittige aankomst

De laatste 50 kilometers van de etappe zijnn redelijk vlak maar de vanaf de rode vod van de laatste kilometer moest er richting finish geklommen worden. In de laatste 150 meter zat er zelfs nog een extra knikje in waardoor de weg nog steiler omhoog ging.

De punchers maakten zich gereed om richting finish te gaan en Felix Grossschartner van BORA-Hansgrohe kroonde zich de beste van het pak. Hij fietst eerste achtervolgers Joao Almeida en Alejandro Valverde op 8 seconden.

Remco Evenepoel eindigde knap 10e op 10 seconden. Na zijn solo had hij nog genoeg jus in de benen om mee te spurten met het peloton op de lastige aankomststrook.