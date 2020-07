"Hij deed zijn best, er was geen budget": Mechanische doping-bestrijder Péraud uit de wind gezet na ontslag door UCI

Eerder deze maand werd ex-wielrenner Jean-Christophe Péraud de laan uit gestuurd door de UCI. De Fransman was aangesteld om mechanische doping te bestrijden. Omdat niet aangetoond kon worden dat op deze manier vals gespeeld werd, beschouwde UCI zijn missie als beëindigd.

Nochtans had het ook anders kunnen lopen. Het Nederlandse Biciscan bedacht een eigen concept om fietsen te scannen op mechanische doping. Eens klaar met het voorbereidende werk stelde het zijn diensten ook beschikbaar voor de UCI. Wielerkrant sprak met initiatiefnemer Niels Van Elzakker.

"Een kompagnon van mij heeft dan gebeld met Péraud om te zeggen: we hebben iets wat jullie kan helpen. Aan het meer van Genève ging de UCI toen zelf iets gelijkaardigs voorstellen. Het was slim om ook met röntgen te werken, maar de beelden waren in het zwart-wit en oogden niet erg scherp.

VERSCHIL IN SNELHEID

Biciscan daarentegen kan scannen in zes kleuren. En er waren nog kwaliteitsverschillen. "Bij het systeem van de UCI duurde een volledige scan vijf à zes minuten. Wij konden de fiets achteraan in de bus zetten en op één minuut is die twee keer gescand. Van week tot week hadden we telefonisch contact met Péraud. Hij vond het jammer dat we niet een paar maanden eerder naar hem konden komen."

SYSTEEM ACHTERHAALD

De reden waarom hij dat zo betreurde ligt voor de hand. "Omdat ze nu zoveel geld hadden uitgegeven en hun systeem was eigenlijk achterhaald." Het was het begin van een heel relaas waar later nog meer over te lezen valt op Wielerkrant. In elk geval bleken er ook nadien nagenoeg geen financiële middelen meer voorhanden. Het kwam dan ook niet tot een samenwerking ten gronde.

"Dat had budgettaire redenen. We willen Péraud een beetje uit de wind zetten. Aan hem heeft het niet gelegen, hij heeft echt zijn best gedaan. Elke keer er sprake was van een samenwerking, kwam het erop neer dat er geen budget en ruimte voor was voor was." We hebben de UCI nog het aanbod gedaan om ons per week of per dag in te huren." Wielerkrant vroeg de UCI om een reactie, maar ontving geen antwoord.