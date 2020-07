Vuelta a Burgos: een peloton om u tegen te zeggen, wie zijn de favorieten?

Er werd veel over gezegd en gesproken, maar dinsdag beginnen de renners eraan: de Vuelta a Burgos. De organisatie kan uitpakken met een indrukwekkend peloton met onder meer Remco Evenepoel .

Etappe 3 en etappe 5 zijn de zwaartepunten in Spanje. Beide etappes kennen een aankomst bergop. In de derde etappe na een klim van 10 km. In de 5e en laatste etappe moeten er drie klimmen van 3e categorie beklommen worden en ligt de aankomst net niet op 1900 meter boven zeeniveau.

Een beetje Belgisch optimisme is nooit ongepast in de koers. Remco Evenepoel liet maandagavond nog weten dat hij scherper stond dan ooit. Het rondetalent legt zichzelf niet te veel druk op, maar zal toch gebrand zijn op een goede prestatie.

Richard Carapaz - Ivan Sosa

De Giro-winnaar van 2019 wil zijn nieuwe werkgever Ineos meteen waar voor hun geld geven. In de Giro van vorig jaar was hij duidelijk de beste klimmer dus Carpaz lijkt wel de grootste favoriet te zijn om de eindoverwinning weg te kapen.

Ivan Sosa, zijn ploegmaat bij Team Ineos won de afgelopen twee edities van de Vuelta a Burgos. Hij moet wel afrekenen met zijn eigen ploegmaat binnen Ineos. Maar bij Ineos zijn ze het gewend om met meerdere kopmannen aan een koers te beginnen.

Mikel Landa

Mikel Landa is een pure Spaanse klimmer die in 2017 de beste was in de Burgos. Vorig jaar toonde hij enkele keren in de Tour de France hoe goed hij wel is door twee keer als 3e boven te komen op een aankomst bergop.

Alejandro Valverde - Enric Mas

Bij Movistar mag je Alejandro Valverde nooit afschrijven. De ex-wereldkampioen is altijd in vorm in de iets kleinere rondes. Ploegmaat en landgenoot Enric Mas moet zijn goede Vuelta van 2018 nog bevestigen en kan dat best zo snel mogelijk doen.

De Vuelta-winnaar van 2018 staat bekend als een van de beste klimmers van het moment. Zijn grote doel dit jaar is net zoals Carapaz de Giro. In de Burgos kunnen ze voor de eerste keer de degens kruisen.

En...

Maar dat zijn niet de enige namen, want banuit de tweede lijn zijn er nog veel andere namen zoals Rafal Majka, Fabio Aru, Esteban Chaves, David Gaudu, George Bennett