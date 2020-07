Israel volgde protocol, maar Movistar wou ploeg uit koers zetten

Bij Israel Start-Up Nation zijn ze heel nauwgezet omgegaan met de coronamaatregelen nadat een niet-geselecteerde renner positief getest had, maar dat was volgens Spaanse formatie Movistart niet genoeg.

Twee renners van Israel Start-Up Nation werden uit de koers gehaald na een positieve test van een ploegmaat. De renners bleken niet besmet te zijn met het coronavirus maar de testresultaten kwamen te laat binnen waardoor de ploeg beslist had om hen uit voorzorg neit te laten starten.

Een perfect uitgevoerde procedure, maar volgens Movistar ging dat nog niet ver genoeg. De Spaanse formatie zou volgens HLN druk hebben uitgevoerd om de ploeg niet te laten starten. De Spaanse ploegleider van Israel Start-Up Nation kreeg van het Movistar-kamp de vraag om zijn renners te overtuigen niet meer te starten.

Geen rancune

"We hebben dat geweigerd want we houden ons aan de regels", klonk het bij Tom Van Asbroeck. "Ze doen alsof we een incident gecreëerd hebben, maar we hebben er net een vermeden. Het bewijst dat het systeem goed werkt. Misschien zijn ze bang van onze kopman Ben Hermans en willen ze hem uit de koers?", besloot Van Asbroek met een knipoog.