Neoprof Jumbo-Visma heeft geslaagde operatie aan vingertop achter de rug

Gijs Leemreize is met succes geopereerd aan zijn vingertop, dat liet zijn ploeg Jumbo-Visma weten. De jonge Nederlandse wielrenner viel in de openingsetappe van de Ronde van Burgos en was mogelijk zijn vingertop voorgoed kwijt.

Het waren de Spaanse media die het nieuws oppikten dat Leemreize mogelijk een vinger kwijt was na een valpartij, er was nog geen bevestiging van Jumbo-Visma over dat nieuws. Later op de dag liet de Nederlandse ploeg weten dat een plastisch chirurg zijn gehavende vingertop ging opereren. De Nederlandse formatie liet later op de avond weten dat hun 20-jarige talent met succes geopereerd is aan zijn vingertop en wenst hem een spoedig herstel. De operatie aan zijn vingertop is geslaagd. Een spoedig herstel Gijs 💪 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020 Leemreize rijdt officieel nog voor het Jumbo-Visma Development Team maar maakt volgend jaar de definitieve overstap naar de grote jongens.