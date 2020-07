Nog een wijziging in Milaan-San Remo: minder renners per ploeg

Wellicht mogen de ploegen volgende week maar 6 renners meenemen naar Milaan-San Remo in plaats van de gebruikelijke 7.

De UCI maakte samen met de WorldTour-kalender van 2021 bekend dat het de toestemming heeft gegeven aan de organisatie van Milaan-San Remo om teams van start te laten gaan met 6 renners in plaats van 7.

Die maatregel zorgt ervoor dat koersorganisatie RCS Sport twee extra ProTeams kan uitnodigen zodat ook die teams voldoende koersen kunnen rijden én het peloton niet te groot wordt.

Parcourswijziging

Eerder op de dag ward al bekendgemaakt dat het parcours van Milaan-San Remo drastisch zal wijzigingen nadat 13 van de 16 burgemeesters langs de Ligurische kust een passage van de koers niet zagen zitten.

Daardoor is Milaan-San Remo volgend jaar 299 kilometer lang in plaats van 291. De assages naar de drie Capi vallen weg, de Cipresse en de Poggio zitten wel nog in het parcours.