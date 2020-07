Lotto-Soudal maakt selectie bekend voor Strade Bianche met bijzonder aantrekkelijk deelnemersveld

Vorig jaar zette Annemiek Van Vleuten de Strade Bianche naar haar hand. Na een knappe solo won ze met meer dan een halve minuut voorsprong op Langvad, Niewiadoma vervolledigde het podium.

De winnares én het nummer drie van vorig jaar zijn er ook anno 2020 zeker bij, terwijl met Marianne Vos, Ashleigh Moolman-Pasio, Anna Van Der Breggen (winnares in 2018) en Chantal Blaak nog toppers uit de top-10 van vorig jaar erbij zijn.

#LottoSoudalLadies line-up



Our women are eager to restart the competition in 馃嚠馃嚬 #StradeBianche 馃敟 pic.twitter.com/4WVS4ElTwG