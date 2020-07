"Een machine, de koning van het nieuwe decennium" en "Absolute klasbak": Sportkrant Marca en laatste Belgische rondewinnaar zijn lyrisch over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft indruk gemaakt met zijn zegetocht op de Picon Blanco, zoveel is duidelijk. Dat is zelfs tot op de cover van Marca duidelijk. En vele analisten kirren van plezier bij het zien van de jonge Belg.

"Deze jongen is een machine. Hij wordt de koning van het volgende decennium." Als je met zo'n titel op de eerste bladzijde van Marca staat, dan weet je hoe laat het is.

Woorden schieten stilaan te kort voor wat Evenepoel allemaal uit zijn benen weet te schudden en dat hebben ze ook in Spanje nu opgemerkt.

Uitpakken

"Hij had op voorhand gezegd dat hij wilde uitpakken en dat hij het dan ook nog doet is fantastisch", kirde ploegleider Geert Van Bondt na de wedstrijd al.

En ook Johan De Muynck - tot op heden met zijn Girowinst in 1978 nog steeds de laatste Belg die een grote ronde wist te winnen - was onder de indruk: "Een grote motor, een ongelooflijke klasbak", klonk het in Het Nieuwsblad. "Laat hem nog vijf jaar doorgroeien, alstublieft."