Opnieuw prijs voor Deceuninck: Bennett profiteert van val net voor rode vod

De rit van 163 was zo goed als vlak, zonder gecategoriseerde klim dus een massasprint diende zich aan. De (kleurrijke)troepen van Deceuninck-Quick.Step moesten niet te hard werken om de leiderstrui van Evenepoel te verdedigen, wel om de vroege vlucht opnieuw bij te halen.

That’s a lot of distinctive jerseys 😁 (and keep in mind that @EvenepoelRemco ’s white jersey is on loan) #VueltaBurgos pic.twitter.com/liMCxOAmej

De vroege vlucht van de dag werd gekleurd door 6 renners: Diego Pablo Sevilla, Alejandro Ropero en Riccardo Verza (Kometa Xstra). Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Damiano Cima (Gazprom-RusVelo) en Willie Smit (Burgos BH). Op 12 km van de finish werden ook de laatste koplopers gegrepen en maakte het peloton zich klaar voor een massasprint.

Net voor vod van de laatste kilomter komt het tot een val vooraan in het peloton. Van de verwarrinng en breuken die daar ontstaan, maakt Bennett gebruik om daar zijn punch al te plaatsen. De Ier van Deceuninck-Quick.Step komt alleen over de finish met enkele seconden voorsprong op Démare en Nizzolo. Lionel Taminiaux van Bingoal - Wallonie Bruxelles eindigde op een mooie 5e plaats.

Wow, wow, wow!!!@Sammmy_Be takes the penultimate stage of the #VueltaBurgos after an astonishing attack with 800 meters to go which caught everyone off-guard!#WayToRide #No17in2020

Photo: @GettySport pic.twitter.com/xbhgF8ovZV