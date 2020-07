Van der Poel maakt zich klaar voor Strade: "Het is lastiger dan op tv, heel wat hoogtemeters"

Mathieu van der Poel staat zaterdag als favoriet aan de start in de Strade Bianche, al is de Nederlander er nog nooit van start gegaan. Eerder deze week heeft hij het parcours verkend en hij is toch geschrokken.

"Het is echt wel lastiger dan dat het op de tv lijkt", probeert van der Poel de druk af te houden. Bij veel renners is de Nederlander torenhoog favoriet, maar zelf lijkt hij toch wat voorzichtiger te zijn. "Ik ben echt geschrokken van de hoogtemeters en de staat van sommige stroken, echt lastiger dan je zou denken", zegt hij bij HLN en VTM Nieuws. Van de hitte heeft hij echter geen schrik. "Ik kan daar normaal gezien heel goed tegen, al is de omschakeling nu wel heel bruusk. Normaal gezien heb ik de tijd om even te acclimatiseren." Atypische koers De Strade Bianche is een relatief korte koers. 184 km is niet lang voor een klassieker, dus de renners zullen vanaf het begin alert moeten zijn. Van der Poel heeft ook wat informatie ingewonnen bij anderen. "Ik heb me laten vertellen dat er bijna nooit een vroege vlucht gevormd wordt en het altijd oorlog is vanaf het begin. De Strade is op dat vlak een atypische koers. Als ze doorrijden, kan het snel scheuren op zo'n gravelstrook.". "Met de echte lichtgewichten naar de finish gaan, dan wordt het zeer lastig om te winnen. Maar hen onderweg eraf proberen te krijgen ook, het is een enorm lastige wedstrijd", besluit van der Poel.