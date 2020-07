Wie houdt Van Vleuten van nieuwe zege in Strade Bianche? Dit zijn onze sterren! (en wie kiest u?)

Op zaterdag 1 augustus is het (eindelijk) zover: de Strade Bianche is de eerste klassieker van de vreemde nieuwe wielerkalender. De eerste World Tour-koers, meteen een kans voor heel veel klasbakken om zich met elkaar te meten. Wie is favoriet bij de vrouwen?

Voor de zesde keer wordt de Strade Bianche pas gereden bij de vrouwen en toch staan er met Annemiek Van Vleuten en Anna Van Der Breggen al enkele wereldkampioenen op de erelijst van de Italiaanse klassieker over grindwegen. Ook Guarnier, Deignan en Longo Borghini wonnen al in Siena, die laatste twee eindigden in totaal al drie keer op het podium terwijl Niewiadoma dat al vier jaar op rij weet te doen - zonder te winnen vooralsnog weliswaar. De editie 2019 was een absolute zegetocht voor Annemiek Van Vleuten, met een pittige sprint voor de tweede plaats op de binnenplaatsen van Siena. Ook dit jaar is de Nederlandse uiteraard dé topfavoriete te noemen. Temeer omdat ze de voorbije weken al heel veel tekenen van goede vorm toonde met al drie zeges in Spanje in een week in zowat elke koers met enige naam of faam. Al zal de concurrentie niet minnetjes zijn. Uitdagers Van Der Breggen, Niewiadoma en Longo Borghini kunnen opnieuw azen op een stekje op het podium en willen ook graag (nog) eens bovenaan staan, terwijl ook Cloppenburg en Moolman-Pasio in vorm lijken te zijn gezien hun resultaten in Spanje. En dan zijn er natuurlijk altijd nog een aantal rensters die kunnen profiteren van ploegenspel en/of van hun ongebreidelde klasse. Dan denken we aan Marianne Vos of Amanda Spratt, een ploegmaat van Van Vleuten. Onze sterren voor Strade Bianche: **** Van Vleuten

*** Van der Breggen, Niewiadoma

** Longo Borghini, Moolman-Pasio, Cloppenburg

* Vos, Spratt, Deignan, Lippert

