Erg zure start: ex-winnaars moeten op reservefiets van start in Strade Bianche na diefstal

Met Strade Bianche is het wielerseizoen nu weer helemaal opnieuw opgestart. En dus was het reikhalzend uitkijken, al was er voor één team alvast meteen een erg zure herstart.

Bij Trek-Segafredo werd het team namelijk geconfronteerd met een diefstal van fietsen. Er werd ingebroken in de bus van de vrouwen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Fietsen gestolen De dieven kwamen via het dak binnen en stalen de fietsen van de vrouwen van Trek-Segafredo, die op hun reservefietsen de race zijn moeten aanvatten daardoor. Trek startte in deze Strade Bianche met ex-winnaressen Elizabeth Deignan en Elisa Longo Borghini en verder ook onder meer Ellen Van Dijk en Lucinda Brand.