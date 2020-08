Fenomenale Van Vleuten heeft er een waanzinnige numero bij: "Zoveel emoties" en "Wat zwaar is, is goed voor mij"

Voor het tweede jaar op rij staat Annemiek van Vleuten op het hoogste schavotje in de Strade Bianche. Velen hadden haar ook getipt, weinigen hadden gedacht dat de weg naar winst zo lastig zou zijn. Van Vleuten liet nog eens zien dat ze een patent heeft op straffe numero's.

De Strade Bianche is sowieso al een zware koers. De temperaturen waren een extra uitdaging voor de rensters. "Alles wat zwaar is, is goed voor mij en slecht voor mijn opponenten. Dus dan dacht ik gewoon: 'Ik hou van de hitte."'

Dat bleek ook wel, maar het wedstrijdverloop was aanvankelijk niet in haar voordeel. "Ik zit met zoveel emoties. Ik kon niet aanvallen, want mijn teamgenote Amanda Spratt zat voorin. Plots was er één meisje alleen weg, een hele sterke renster als Mavi Garcia, en moest ik voluit in de aanval gaan. De snelheid geraakte wat uit onze groep. Mijn sportdirecteur zei: 'Annemiek, tijd voor actie' net voor de laatste gravelsectie, die omhoog liep."

SPECTACULAIRE KOERS

Dat punt op het parcours had Van Vleuten vooraf al aangekruist. "Dat was het moment dat ik in mijn hoofd had om vooraan aan te vallen, maar ik moest het nu doen om een kloof te dichten. De Piazza Del Campo is voor mij de mooiste aankomst om ergens te kunnen winnen. Ik had niet gedacht dat ik Mavi Garcia nog kon bijhalen. Dit hele scenario maakte er een spectaculaire koers van."