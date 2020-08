Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 13: Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal: Roglic, Bernal en Bardet kunnen zich niet meer wegsteken

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 13.

Rit 13 is misschien wel de zwaarste uit deze Tour de France, of toch als we het bekijken qua aantal hoogtemeters. Op een parcours van 191 kilometer moeten de renners liefst 4400 hoogtemeters bedwingen in het centraal massief: een record voor de Tour de France 2020.

Col de Ceyssat en Côte de la Stèle

Na 25 relatief vlakke kilometers begint het verticale feest op de Col de Ceyssat: 11,8 kilometer aan 5,9%, een eind verderop wacht de Côte de la Stèle (7,1 kilometer klimmen aan 5,5%).

Nadien volgt een veertigtal kilometer in dalende lijn tot op 65 km van de streep. Op weg naar de finale is het werkelijk geen meter vlak en in de laatste 15 km staan nog twee steile rotdingen op het programma.

Col de Neronne en Pas de Peyrol

Na de Col de Neronne (3,8 km aan 9,1%) volgt een vlakke en zelfs licht dalende strook tot aan de voet van de Pas de Peyrol. De eerste drie kilometer van die beklimming zullen aan zo’n 5% gemiddeld al pijn doen na wat er die dag allemaal al de revue is gepasseerd, maar het beste (of het slechtste) komt pas in de laatste 2,5 km.

In die laatste 2500 meter loopt het constant 10 tot 12% op. Aangezien de streep ook op de top ligt, kunnen de klassementsrenners hier voluit gaan. Een inzinking in de laatste kilometers kan al snel waanzinnig veel tijd kosten. De Pas de Peyrol zal in elk geval niet liegen. Verstoppertje spelen is er onmogelijk.

De laatste keer dat de Tourkaravaan passeerde op de Pas de Peyrol was in 2016. De top lag toen in de vijfde etappe op 31 km van de streep. Er volgden toen nog twee beklimmingen, maar de Pas de Peyrol was de eerste zware beklimming uit die Tour de France.

Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet en Andriy Grivko trokken op die bewuste dag al vroeg in de aanval en kregen een vrijgeleide van het peloton. Op de Pas de Peyrol lieten de twee Belgen hun Oekraïense medevluchter achter en in het peloton moest geletruidrager Peter Sagan al snel lossen.

Ook Vincenzo Nibali - die twee jaar eerder de Tour had gewonnen - kwam er in de problemen. De Gendt kwam als eerste boven op de Pas de Peyrol, maar Van Avermaet won uiteindelijk de etappe en hield er de leiderstrui aan over. De Gendt werd tweede en kreeg de bolletjestrui als beloning.

In 1975 en in 1983 kwam veelvoudig bergkoning Lucien Van Impe op deze col als eerste boven, dit jaar kunnen de klassementsmannen zich mogelijk niet meer verstoppen. Tom Dumoulin, Egan Bernal, Geraint Thomas, Romain Bardet, ...

Iedereen zal op de afspraak moeten zijn. Gezien de steiltegraad van het einde kunnen punchers hier hun slag slaan. Roglic, Bernal of toch de herboren Quintana? Dit is voor hen ook allemaal gesneden koek. Wegsteken is geen optie meer.