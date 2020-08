Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 14: Clermont-Ferrand - Lyon: Treedt Philippe Gilbert in de voetsporen van Matteo Trentin?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 14.

Op 12 september wacht een rit van bijna tweehonderd kilometer richting Lyon. In deze heuvelachtige etappe zullen de grote kanonnen wellicht zwijgen in een soort van overgangsetappe.

Zeker na de moordende etappe 13 (Lees dat HIER nog eens helemaal na!) zal iedereen piepedood zitten vermoedelijk.

De mannen van het klassieke werk vinden hier wel hun gading. In de laatste vijftien kilometer wachten drie bergjes. Misschien kunnen Thomas De Gendt, Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet nog eens hun dagje uitkiezen?

Côte de la Duchère, Montée de l’Observance en Côte de la Croix-Rousse

De Côte de la Duchère (1,6 kilometer aan 4,1%), de Montée de l’Observance (500 meter aan 10%) en de Côte de la Croix-Rousse (1,8 kilometer aan 4,5%) te top van de Côte de la Croix-Rousse ligt op zo’n vijf kilometer van de streep. Die laatste kilometers zijn relatief vlak.

Sinds 2000 streek de Tour twee keer eerder neer in Lyon. In 2003 won Alessandro Petacchi er een massasprint, tien jaar later was Matteo Trentin er de beste na een heerlijke etappe, die wat lijkt op degene die we dit jaar krijgen voorgeschoteld.