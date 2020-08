Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 21: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées: Zet Wout Van Aert een Belgisch orgelpunt als tiende winnaar in Parijs?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 21.

De Tour van 2020 is op veel vlakken atypisch te noemen, maar op de slotdag zijn er nog zekerheden. Een criteriumachtige etappe naar de Champs-Élysées in Parijs. Na een gezapige aanvangsfase van een dikke vijftig kilometer volgen nog acht lokale rondes van zeven kilometer op weg naar een massasprint.

Sinds het eindpunt van de Tour in 1975 aan de Arc de Triomphe werd gelegd, mochten negen verschillende Belgen er elk één keer juichen. De laatste was Gert Steegmans in 2008. Dat jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van de zijwaartse camera in de slotmeters en leverde het meteen heerlijke beelden op.

Ook onder meer Tom Boonen, Rik Van Steenbergen, en Tom Steels wonnen hier ooit. Kan Wout Van Aert zich als tiende Belg op het lijstje met winnaars op de Champs-Élysées scharen? Dan zal hij snelle mannen als Peter Sagan, Sam Bennett, Alexander Kristoff, Bryan Coquard en Caleb Ewan moeten afhouden.

In Parijs worden de prijzen uitgedeeld. Voor de gele trui is dan meestal alles bekend, voor groen kan het eventueel nog belangrijk zijn - al is de Slowaakse toprenner Peter Sagan de voorbije jaren altijd al veel vroeger zeker van de eindzege wat dat klassement betreft.

Elk jaar is het een beetje hopen dat er eens iemand het peloton kan voorblijven met een speciale move en zo de sprint kan ontlopen, maar echt gebeuren doet het dat eigenlijk heel erg zelden - al komen ze er soms erg dichtbij.

De laatste keer dat het echt lukte met een late uitval was in 2005, toen Alexandre Vinokourov er indruk maakte.