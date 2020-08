Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 1: Nice - Nice: Heerlijke herinneringen voor Tim Wellens, slaan Wout Van Aert of Thomas De Gendt meteen toe?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. In rit 1 gaat het van Nice naar Nice.

Op 29 augustus gaat de Ronde van Frankrijk van start in Nice. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de Grand Départ plaatsvindt in de stad aan de Middellandse Zee in het Zuiden van Frankrijk.

De Tour de France begon ook in 1981 al eens Nice. Bernard Hinault won dat jaar de proloog en legde er meteen de basis voor zijn derde eindzege, waarin hij onderweg in totaal vijf etappes wist te winnen.

🚁 Le #TDF2020 vu du ciel 🚁



Etape 1 : 🚩 Nice moyen pays - Nice (29/08) 🏁



3 boucles dans l'arrière-pays de la @MetropoleNCA avant une première arrivée sur la Promenade des Anglais à @VilledeNice.



3 loops in the hinterland of Nice before a sprint on the Promenade des Anglais. pic.twitter.com/9GK1EGxEHR — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2020

Opnieuw geen proloog

Een proloog krijgen we dit jaar echter niet in Nice. Het is al van 2015 geleden dat de Ronde van Frankrijk nog eens met een tijdrit begon en ook dit jaar blijven de tijdritspecialisten al helemaal op hun honger zitten. Er is maar één tijdrit voorzien: eentje met heel wat hoogtemeters richting La Planche des Belles Filles op de voorlaatste dag. (Lees daarover HIER alles!)

De organisatie heeft dit jaar voor een spectaculair parcours gezorgd en etappe één is daar meteen een bewijs van. Het peloton moet in drie heuvelachtige lussen 156 kilometer afhaspelen rond Nice. Sterke sprinters als Peter Sagan, Matteo Trentin of Wout Van Aert kunnen vermoedelijk meteen een kans krijgen, maar evengoed wagen vrijbuiters als Julian Alaphilippe, Thomas De Gendt, Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet hun kans voor een ritzege én bijhorende gele trui.

Leuke herinneringen voor Tim Wellens

Belgische dromen genoeg in Nice in ieder geval. De aankomst ligt op de Promenade des Anglais, waar ook jaarlijks het eindpunt van Parijs-Nice ligt.

In 2016 was Tim Wellens er nog de beste, vorig jaar won Oliver Naesen er de sprint om de tweede plaats. Kan een van hen ook nu iets laten zien of zien we een andere Belg meteen aan het feest in de Tour de France?