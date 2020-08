Jong Duits talent van opleidingsploeg BORA overleden na aanrijding op trainingsrit

Riedmann rijdt bij het Duitse Team Auto Eder Bayern, de U19-ploeg van BORA-Hansgrohe. Naar verluidt zou de renner zijn aangereden door een auto nadat de bestuurder van de wagen de voorrangsregels niet gerespecteerd had. De jonge renner werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht maar overleed aan zijn verwondingen.

Zaterdag tijdens Milaan-San Remo zullen de renners van BORA-Hansgrohe met een zwart rouwlint om hun arm aan de start verschijnen.

It is with great sadness that we say goodbye to Jan Riedmann, a rider from our U19 squad, Team Auto Eder Bayern, after a tragic accident this weekend.



Our sincere condolences to Jan's family & friends.



In honour of Jan, our riders will wear ribbons at Milan-San Remo. pic.twitter.com/cFQNOiXVyH