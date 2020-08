OFFICIEEL: Ronde van Frankrijk start in 2021 niet in Denemarken

De Deense wielerfans zullen een jaar langer moeten wachten om de Ronde van Frankrijk in hun land te verwelkomen. Normaal zou de Tour in 2021 van start gaan. Mede door het uitstel van de Olympische Spelen gaat dat echter niet door en zal Kopenhagen pas in 2022 gaststad zijn voor de Tour.

De Tourstart in Kopenhagen staat al geruime tijd onder druk. Door het uitstel van de Olympische Spelen valt dat grootste sportevenement voorlopig samen met de Tour. De ASO wil de Tourstart in 2021 vervroegen, maar dat ligt in Kopenhagen moeilijk omdat ook het EK voetbal met een jaar is opgeschoven.

Frank Jensen, de burgemeester van Kopenhagen, heeft op de Deense televisie formeel aangekondigd dat de Tour in 2021 niet in zijn stad van start zal gaan. Wel komt er een Grand Départ in Kopenhagen op 1 juli 2022. Ook het Deense organisatiecomité heeft dat inmiddels bevestigd.