De zomer en Ronde van Polen voor eeuwig gelinkt aan Bjorg Lambrecht: zo houden we hem in ons midden

Of hij onlangs veel gedacht had aan Bjorg Lambrecht? Het was één van de vragen in de online persbabbel aan Remco Evenepoel. Ja, natuurlijk. Bij het naderen van de maand augustus en de Ronde van Polen is het haast onmogelijk om dat niet te doen.

Valpartijen zijn schering en inslag in het wielrennen, maar incidenten met een dodelijke afloop, hakken er natuurlijk zwaar in. Het is nog altijd niet te vatten hoeveel pech Bjorg Lambrecht gehad op die noodlottige 5 augustus in 2019. We schrijven 5 augustus 2020. Vandaag is de start van... de Ronde van Polen.

De wielersport houdt Bjorg Lambrecht altijd ergens in het achterhoofd, vergeten zullen we hem nooit. Wanneer de maand augustus in aantocht is, die samenvalt met de wedstrijd waar het betreurenswaardige ongeval zich voordeed, steekt het ongeloof en het verdriet om het overlijden van Lambrecht eens te meer de kop op.

ZEGES OPDRAGEN AAN LAMBRECHT

Belgische renners die in de Ronde van Polen een overwinning boeken zullen die opdragen aan Bjorg Lambrecht. Zoals ook Remco Evenepoel dat dit jaar wil doen, als het even kan. Wie weet geldt het ook wel voor buitenlandse renners, want iemand op zo'n jonge leeftijd verliezen, het laat niemand koud.

De Ronde van Polen valt de laatste jaren op de wielerkalender steevast in augustus. Dit jaar vat de koers aan op 05/08, precies een jaar na die vreselijke feiten. Het zorgt ervoor dat we er allemaal nog eens extra bij stilstaan. Vorig jaar was de start op 3 augustus, in 2018 op de vierde van de maand. De jaren voordien ging de koers al eens van start in de maand juli.

PLUIM VOOR HOE ZE BJORG IN POLEN HERDENKEN

Hoe dan ook: in de zomermaanden laat Bjorg Lambrecht ons niet los en in de Ronde van Polen al helemaal niet. Voor de wielerwedstrijd is het ook zwaar om zijn verlies steeds met zich mee te dragen, maar door vorig jaar al volop initiatieven te nemen om hem in het hart te blijven dragen, hebben de organisatie en de mensen ter plekke het beste gedaan wat in zo'n geval gedaan kan worden.

Bjorg, forever with us ❤️🖤 pic.twitter.com/4etgJC5v5K Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2020

De eerbetonen zijn nodig, we moeten erover praten, we moeten Bjorg blijven gedenken: zo houden we hem in ons midden. Dat kan doorheen het jaar, maar zeker ook in de periode dat we hem moesten afstaan. Ook voor zijn ploeg zal het emotioneel zijn om naar de Ronde van Polen terug te keren. Maar het is zo - door de sport die hij zo lief had te laten doorgaan en ode aan hem te brengen - dat we Bjorg een stukje laten verder leven.