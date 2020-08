Nog meer slecht nieuws voor veldritfans? "Kans klein dat Poldercross er komt"

De Rapencross in Lokeren op 26 september werd afgelast, maar de kans is groot dat dat ook het geval is voor de Poldercross in Kruibeke op 10 oktober.

In Kruibeke geldt er nu al een verbod op publieke evenementen tot het einde van het jaar, een veldcross organisaren wordt dus nagenoeg onmogelijk. De organisatie van de Poldercross zit volgende week samen met het gemeentebestuur maar beseft dat het zeer moeilijk zal zijn. "We zullen er alles aan doen om de Poldercross te laten plaatsvinden, desnoods zonder publiek", klinkt het bij organisator Kurt Vernimmen in Het Nieuwsblad.

"Strenge maatregelen werpen hun vruchten af"

"Er heersen zeer strenge maatregelen in Kruibeke, maar dat werpt zijn vruchten af aangezien we slechts één besmetting hebben in een zone waar de omliggende gemeenten het slecht tot zeer slecht doen", reageert burgemeester Dimitri Van Laere.

"We gaan de zaak bekijken met de organisatie en ik sta open voor overleg, maar ik schat de kans zeer klein in dat er op 10 oktober een Poldercross komt in Kruibeke", klinkt het.

Als de Poldercross in Kruibeke niet doorgaat, wordt de Superprestige veldrit in Gieten op 11 oktober de seizoensopener.