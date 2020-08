Wel een eerbetoon, maar geen herdenkingskoersen voor Bjorg Lambrecht

Exact één jaar geleden overleed Lotto Soudal-renner Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen na een zware val. De rit van de Ronde van Polen staat woensdag dan ook in het teken van Lambrecht. Maar herdenkingskoersen zullen er niet komen.

Normaal gezien zouden die koersen eind augustus plaatsvinden en georganiseerd worden door de supportersclub van Bjorg Lambrecht. Het gaat over twee koersen voor renners onder de 23 jaar. Door de coronacrisis heeft de organisatie moeten beslissen om de koersen te annuleren.

"Met pijn in het hart moeten we melden dat de geplande tweedaages eind augustus niet zal kunnen doorgaan. Het lijkt ons niet geschikt om een wedstrijd zonder publiek te organiseren ter ere van Bjorg, we hopen om te kunnen uitstellen naar een latere datum", klinkt het bij de organisatie.