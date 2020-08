Heistse pijl probeert derde keer plaats te veroveren op kalender

De organisatie van de Heistse Pijl heeft voor de derde keer een nieuwe datum voorgesteld om de koers te organiseren. De vorige twee keren stak het coronavirus er een stokje voor.

Oorspronkelijk stond de Heistse Pijl gepland op 22 juni. Daarna werd de koers verzet naar 1 augustus. Maar door de strenge coronamaatregelen in de provincie Antwerpen zag de organisatie zich genoodzaakt om de koers opnieuw uit te stellen.

Nu is er met zaterdag 12 september een nieuwe datum voorgesteld. "We kunnen nog steeds overschakelen naar 19 september, zolang we maar kunnen organiseren. Het valt tijdens de Tour, maar renners die niet meedoen moeten ook een mooi programma hebben", klinkt het bij organisator Jef Van Den Bosch. Hij hoopt tevens dat de coronamaatregelen lichtjes versoepelen waardoor de koers kan doorgaan.

In 2019 won Hodeg de Heistse Pijl voor Jasper Philipsen.