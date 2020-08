Van Aert test de benen in Milaan-Turijn en merkt dat het goed is:

Van der Poel had gezegd dat hij niet mee zou sprinten in Milaan-Turijn, maar Wout van Aert was dat wel van plan. Zo gezegd zo gedaan, van Aert kwam als derde over de finish in Turijn en moest enkel Démare en Ewan voor zich dulden.

De krant Het Nieuwsblad brengt een reactie van Wout van Aert. Hij laat optekenen dat Ewan en Démare naar zijn gevoel niet sneller sprintten dan hijzelf. Wel zat Van Aert iets verder gepositioneerd. Toch heeft deze spurt hem het gevoel gegeven dat hij geen schrik moet hebben als hij zaterdag in Sanremo in een grote of kleine groep moet sprinten. Wout van Aert gelooft dat er dit jaar voor hem meer kansen liggen in Milaan-Sanremo. De extra hoogtemeters hebben daar wel wat mee te maken. Van Aert denkt dat de pure sprinters meer vermoeid zullen geraken en dat kan zijn kansen alleen maar doen stijgen. Een extra dosis vertrouwen dus voor Wout van Aert. Na zijn geweldige overwinning in de Strade Bianche zat het wat dat betreft natuurlijk wel al snor.