Annemiek van Vleuten heerst op haar 37ste over het vrouwenwielrennen: "Ik kan me niet inbeelden dat ik zou stoppen"

Annemiek van Vleuten rijdt werkelijk alles aan flarden in het vrouwenpeloton. De Omloop, de Strade, drie Baskische koersen: nog niets heeft ze laten liggen. En ofwel steekt ze er met kop en schouders bovenuit, ofwel haalt ze een straffe toer uit door vanuit de achtergrond nog terug te keren.

En dat allemaal op haar 37ste. In oktober viert ze haar 38ste verjaardag. Terwijl Chantal Blaak en Anna van der Breggen - allebei een stuk jonger - al een datum voor hun afscheid hebben vastgelegd. "Ik kan me nog niet inbeelden dat ik zou stoppen met wielrennen", vertelt Van Vleuten. "Op training rijd ik nog zo graag met de fiets, ik zie nog zoveel uitdagingen."

Goed dat ze die motivatie kan vasthouden, terwijl ze toch ook al heel wat bewezen heeft. "Ik vind het niet saai. Ik heb ook de vorm om te blijven koersen. Mijn niveau gaat niet naar beneden." Dat is het minste wat je kan zeggen. "Als ik zou voelen dat ik me niet meer kan verbeteren, zou ik er misschien wel over nadenken."

ALTIJD EEN LEUK GEVECHT

Het nakende wielerpensioen van Blaak en Van der Breggen moet ook in zijn context geplaatst worden, meent Van Vleuten. "In het vrouwenwielrennen zijn er ook andere redenen dan het sportieve om ermee te stoppen. Bijvoorbeeld als je een gezin wil beginnen stichten. Zij hebben hun beslissingen genomen. Alls er topatleten stoppen, vind ik dat wel steeds jammer. Het is altijd een leuk gevecht geweest."

Van Vleuten domineert ondertussen de koers, misschien wel meer dan ooit tevoren, en het einde van haar carrière staat nog lang niet op de radar. Wat maakt haar toch zo sterk, zo ver in haar wielerloopbaan? "Ik inspireer graag mensen. Velen denken dat je op je 25ste je beste jaar hebt, maar ik ben ook later beginnen koersen."