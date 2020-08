Tiesj Benoot wil valse start goedmaken: "Met de ploeg die we hier hebben, moeten we voor overwinning gaan"

Zowel aanvallers als sprinters zetten hun zinnen op Milaan-Sanremo. Dus wat met Tiesj Benoot? In de Strade Bianche kon hij door omstandigheden zijn kansen niet voluit verdedigen, dus mogen we van hem misschien op weg naar Sanremo ook wel iets verwachten.

Al is deze klassieker geen koers die je meteen in verband zou brengen met Benoot. "Ik voel me goed. Het is nog maar de tweede keer dat ik deze koers rijd, maar ik heb delen van het vernieuwde parcours verkend. Ik weet wel hoe het parcours in mekaar zit."

We hebben vorige week een valse start genomen

Het verloop van de Strade Bianche is Benoot nog niet vergeten. "We hebben vorige week een valse start genomen. Door de pech die we daar gehad hebben, zijn we nog meer gemotiveerd." Benoot is dus wel klaar om in Milaan van start te gaan. "Ik kijk er naar uit."

Uitkijken dus naar wat hij kan tonen. In zijn team zit ook wel ene Michael Matthews, wellicht rekent Sunweb vooral op hem. "Met de ploeg die we hier hebben, moeten we voor de overwinning gaan", besluit Benoot.